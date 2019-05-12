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Старые модели смартфонов вскоре прекратят поддержку WhatsApp
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Старые модели смартфонов вскоре прекратят поддержку WhatsApp

Пользователи WhatsApp вскоре получат пакет улучшений, обеспечивающих бесперебойную работу приложения на всех смартфонах. Создатели мессенджера подготовили обновления для адаптации с аппаратами Windows, а также отметили, что на некоторых старых моделях гаджетов возможность использования мессенджера будет ограничена.
Старые модели смартфонов вскоре прекратят поддержку WhatsApp

Компания Facebook давно объявила, что устройства BlackBerry, Nokia и некоторые ранние iPhone не поддерживают WhatsApp. По данным разработчиков, приложение развивается и в будущем планируется расширить его функционал и предоставить клиентам лучшие способы общения с друзьями, что в старых моделях реализовать не представится возможным.

WhatsApp уже обновил свою страницу поддержки со всеми телефонами Windows. Актуальная версия прекратит действовать 31 декабря 2019 года, а с 1 февраля 2020-го для аппаратов iPhone, работающих на iOS 7 и более старых вариациях ОС, в силу вступит новый блок улучшений.

Судя по публикации в Twitter, запуск подготовленных обновлений приложения может произойти в ближайшее время. Стало известно, что WhatsApp снова работает над Dark Mode для Android.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:18

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