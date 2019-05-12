iPhone 2019 оснастят функцией автокоррекции и настройками тройной камеры





iPhone 2019 будут иметь набор микросхем A13, который улучшит производительность, а также продолжительность автономной работы устройства. Новинки получат функцию автокоррекции и уникальную тройную камеру. Сообщается, что дизайн iPhone 2019 останется прежним. iPhone XS и iPhone XS Max будет иметь 3 камеры, дополнительная будет иметь широкоугольный объектив, а iPhone XR останется с 2 камерами. Apple включит в новинку функцию автокоррекции, позволяющей пользователю вернуть человека, изображение которогог было случайно вырезано, на снимок.Также корпорация позволит заряжать AirPods, разместив их на задней панели iPhone 2019. В текущем году разработчики новых смартфонов добавят такие цвета, как лавандовый и зеленый, которые заменят коралловый и синий. Стоимость новинок от Apple пока держится в секрете.