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iPhone 2019 оснастят функцией автокоррекции и настройками тройной камеры

Компания Bloomberg сообщила некоторые подробностей об iPhone, которые будут представлены в сентябре 2019 года. Также стало известно, что Apple выпустит 3 новые модели iPhone XS, iPhone XR и iPhone XS Max.
iPhone 2019 оснастят функцией автокоррекции и настройками тройной камеры

iPhone 2019 будут иметь набор микросхем A13, который улучшит производительность, а также продолжительность автономной работы устройства. Новинки получат функцию автокоррекции и уникальную тройную камеру. Сообщается, что дизайн iPhone 2019 останется прежним. iPhone XS и iPhone XS Max будет иметь 3 камеры, дополнительная будет иметь широкоугольный объектив, а iPhone XR останется с 2 камерами. Apple включит в новинку функцию автокоррекции, позволяющей пользователю вернуть человека, изображение которогог было случайно вырезано, на снимок.

Также корпорация позволит заряжать AirPods, разместив их на задней панели iPhone 2019. В текущем году разработчики новых смартфонов добавят такие цвета, как лавандовый и зеленый, которые заменят коралловый и синий. Стоимость новинок от Apple пока держится в секрете.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:53

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