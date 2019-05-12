Эксперты назвали три не насыщающих организм продукта





Первым из них являются свежевыжатые соки. Диетолог из США Джанел Фанк сообщает, что они содержат крайне мало клетчатки, но насыщены природными сахарами, что увеличивает уровень глюкозы в крови. По этой причине человек испытывает обостренное чувство голода и усталость.Далее следуют обезжиренные кисло-молочные продукты. Специалист-диетолог Лиза Хаим уверена, что в обезжиренный творог или йогурт производитель добавляет улучшающие вкус добавки. Зачастую они содержат различные заменители сахара, негативно влияющие на метаболические процессы в организме. Помимо этого такие продукты не требуют длительного пережевывания, что не дает организму в полной мере испытывать насыщение.Последним в списке оказался яичный белок, на который делают акцент во время приготовления блюд сторонники ЗОЖ. По словам диетолога Кейлин Сен-Джон, насыщающие организм компоненты и полезные витамины содержатся именно в желтке, поэтому яйца необходимо употреблять целиком.