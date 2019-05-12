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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень гордится Ритой Ларченко

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров признался, что очень гордится Маргаритой Ларченко. По словам экс-возлюбленного Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), его невеста не сидит на месте.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень гордится Ритой Ларченко

Не так давно Ларченко призналась поклонникам, что наконец-таки решила исполнить свою давнюю мечту и выпустить коллекцию пижам и нижнего белья. Впрочем, по словам Маргариты, на достигнутом она не намерена останавливаться, ведь у нее есть еще очень много идей, которые будут не только интересны, но и точно принесут ее семье хорошую прибыль.

К удивлению, в свое развитие Ларченко готова вложить буквально все, о чем на днях рассказал на официальном портале телестройки «Дом-2» Яббаров. Илья утверждает, что Рита настолько сильно загорелась своими идеями, что начала продумывать будущие коллекции и сейчас, к примеру, думает о купальниках и тапочках с мехом.

«Я горжусь своей женщиной, ведь она к чему-то стремится!» - подчеркнул экс-участник «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень гордится Ритой Ларченко

Также Яббаров указал на то, что во всем старается помогать своей избраннице, однако до сих пор ей удавалось справляться в одиночку. К слову, известно, что на сегодняшний день Илья и Маргарита уже не являются участниками проекта «Спаси свою любовь», поэтому поклонники телестройки сомневаются, что коллекции Ларченко будут иметь успех.

«Сомневаюсь, что теперь у Ритки кто-то что-то захочет купить! Да и точно такие же модели можно в магазине найти и куда дешевле!» - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:34

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