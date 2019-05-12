Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень гордится Ритой Ларченко

«Я горжусь своей женщиной, ведь она к чему-то стремится!» - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

«Сомневаюсь, что теперь у Ритки кто-то что-то захочет купить! Да и точно такие же модели можно в магазине найти и куда дешевле!» - пишут в Сети.



Не так давно Ларченко призналась поклонникам, что наконец-таки решила исполнить свою давнюю мечту и выпустить коллекцию пижам и нижнего белья. Впрочем, по словам Маргариты, на достигнутом она не намерена останавливаться, ведь у нее есть еще очень много идей, которые будут не только интересны, но и точно принесут ее семье хорошую прибыль.К удивлению, в свое развитие Ларченко готова вложить буквально все, о чем на днях рассказал на официальном портале телестройки «Дом-2» Яббаров. Илья утверждает, что Рита настолько сильно загорелась своими идеями, что начала продумывать будущие коллекции и сейчас, к примеру, думает о купальниках и тапочках с мехом.Также Яббаров указал на то, что во всем старается помогать своей избраннице, однако до сих пор ей удавалось справляться в одиночку. К слову, известно, что на сегодняшний день Илья и Маргарита уже не являются участниками проекта «Спаси свою любовь», поэтому поклонники телестройки сомневаются, что коллекции Ларченко будут иметь успех.