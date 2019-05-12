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Николай Басков считает любимым авто сделанный на заказ Bentley Limousine

Николай Басков предпочитает ездить на автомобилях представительского класса. Любимой машиной популярного артиста является белоснежная модель Bentley Limousine, сделанная на заказ.
Николай Басков считает любимым авто сделанный на заказ Bentley Limousine

Отечественный исполнитель старается не афишировать свою личную жизнь и, в отличие от некоторых знаменитых коллег, не хвалится роскошью. Басков редко публикует в социальных сетях снимки своей квартиры и собственного автопарка. Журналистам удалось выяснить, какую машину певец считает самой любимой. Чаще всего звезду видят в салоне Bentley Limousine. Автомобиль представительского класса сделали на заказ, стараясь учесть все пожелания звездного клиента. Через два года Басков получил удлиненную версию стандартной модели с отделкой из позолоты и слоновой кости. Стоимость эксклюзивного лимузина не рассекречивается.

В автопарке знаменитости имеется еще одна машина, произведенная в Великобритании. Согласно слухам, люксовое авто Rolls-Royce Баскову подарила поклонница, проживающая в Швейцарии. На данной модели артист передвигается гораздо реже.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:23

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