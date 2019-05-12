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Эксперт рассказала, что выздоровление пациента на 50% зависит от медсестры

Российский эксперт рассказала, что выздоровление пациента практически на 50% зависит от медсестры. При этом в РФ наблюдается нехватка специалистов среднего медицинского персонала.
Эксперт рассказала, что выздоровление пациента на 50% зависит от медсестры

Заведующая кафедрой управления соцработы и сестринской деятельностью МГМУ имени Сеченова рассказала, несмотря на появление в медицине самых современных технологий и лекарственных препаратов, значимость ухода медсестры по-прежнему является одним из самых решающих факторов в процессе выздоровления человека. Также специалист сообщила, что сейчас появились новые требования к специалистам среднего медперсонала. Они должны не только иметь навыки высококвалифицированного ухода за больным, но и уметь обращаться с передовыми технологиями.

Специалист отметила, что на данный момент в стране наблюдается нехватка медсестер. Заведующая считает, что причина кроется в нежелании молодых людей идти в данную профессию из-за отсутствия перспектив в карьерном росте. В Минздраве сообщили, что дефицит кадров составляет около 133 000 человек.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:14

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