Эксперт рассказала, что выздоровление пациента на 50% зависит от медсестры





Заведующая кафедрой управления соцработы и сестринской деятельностью МГМУ имени Сеченова рассказала, несмотря на появление в медицине самых современных технологий и лекарственных препаратов, значимость ухода медсестры по-прежнему является одним из самых решающих факторов в процессе выздоровления человека. Также специалист сообщила, что сейчас появились новые требования к специалистам среднего медперсонала. Они должны не только иметь навыки высококвалифицированного ухода за больным, но и уметь обращаться с передовыми технологиями.Специалист отметила, что на данный момент в стране наблюдается нехватка медсестер. Заведующая считает, что причина кроется в нежелании молодых людей идти в данную профессию из-за отсутствия перспектив в карьерном росте. В Минздраве сообщили, что дефицит кадров составляет около 133 000 человек.