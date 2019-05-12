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В поселке Ростовской области ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме

В одном из поселков Каменского района Ростовской области 12 мая около 00:30 из-за взрыва бытового газа в жилом доме, погибли два человека, еще двое травмированы. В населенном пункте в связи с происшествием ввели режим ЧС.
В поселке Ростовской области ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме

Взрыв газа спровоцировал обрушение кровли здания площадью около 50 кв. м. На место инцидента выехали бригады МЧС в составе 106 человек. Спасатели при поддержке 27 единиц спецтехники разбирают завалы, где могут находиться люди. С пострадавшими работают психологи, передает «Слово и Дело», ссылаясь на данные ТАСС.

Жильцов дома временно разместили в местной школе, где на данный момент пребывают 13 человек. Известно о двух погибших и двух травмированных. В поселке, где взорвался бытовой газ, введен режим ЧС.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:04

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