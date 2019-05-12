Двойная камера и врезанная «фронталка»: Раскрыты дизайн и характеристики Motorola One Vision

В Европе заказы на новый аппарат, оцененный производителем в 300 евро, стартуют 16 мая. Первым покупателям модели One Vision достанется бонус – наушники Motorola Verve Earbuds стоимостью в 130 евро. Смартфон базируется на мощнейшем однокристальном процессоре Exynos 9609 от Samsung, имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с возможностью расширения объема за счет microSD, а также два слота для SIM-карт Nano-формата.Аппарат оснащен двумя камерами – основной с парой датчиков на 48/5 Мп и фронтальной, вмонтированной в дисплей, на 25 Мп. Модель One Vision весит 180 г, а ее параметры составляют 160,1x71,2x8,7 мм. В смартфоне имеются Wi-Fi и Bluetooth, АКБ на 3500 мА•ч и зарядное устройство TurboPower.