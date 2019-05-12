В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека





Сообщается, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера из населенного пункта Песчанокопское около двух часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили пламя на площади в 20 квадратных метров. Спустя 15 минут с момента прибытия огонь был потушен, а пожарные обнаружили внутри горевшего ранее дома три трупа.В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также предстоит выяснить, что послужило причиной пожара, забравшего жизни троих жильцов.