В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека
В Ростовской области в одном из частных домов в Песчанокопском районе произошел пожар, в котом погибли три человека. Информация поступила от пресс-службы Главуправления МЧС РФ по региону.
Сообщается, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера из населенного пункта Песчанокопское около двух часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили пламя на площади в 20 квадратных метров. Спустя 15 минут с момента прибытия огонь был потушен, а пожарные обнаружили внутри горевшего ранее дома три трупа.
В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также предстоит выяснить, что послужило причиной пожара, забравшего жизни троих жильцов.
Сообщается, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера из населенного пункта Песчанокопское около двух часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили пламя на площади в 20 квадратных метров. Спустя 15 минут с момента прибытия огонь был потушен, а пожарные обнаружили внутри горевшего ранее дома три трупа.
В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также предстоит выяснить, что послужило причиной пожара, забравшего жизни троих жильцов.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:19