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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Ростовской области в одном из частных домов в Песчанокопском районе произошел пожар, в котом погибли три человека. Информация поступила от пресс-службы Главуправления МЧС РФ по региону.
В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера из населенного пункта Песчанокопское около двух часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили пламя на площади в 20 квадратных метров. Спустя 15 минут с момента прибытия огонь был потушен, а пожарные обнаружили внутри горевшего ранее дома три трупа.

В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также предстоит выяснить, что послужило причиной пожара, забравшего жизни троих жильцов.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:19

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