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Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции

Популярная актриса Елена Захарова с годовалой дочерью отправилась на майские праздники в Турцию. Судя по постам кинозвезды, опубликованным в социальных сетях, она прекрасно провела время на отдыхе и даже побывала на дискотеке, пока ее ребенок спал.

Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции

Елена Захарова решила сменить обстановку и отправилась отдыхать в город Белек, расположенный в Турции. На популярном курорте Средиземного моря артистка осмотрела местные достопримечательности, а также сходила на дискотеку.

Видеозаписью с танцевальной площадки знаменитость поделилась с почитателями в социальной сети Instagram. Свой пост она сопроводила словами: «Пока Зайчонок спит». Фолловеры заметили, что, судя по времени, указанному в ролике, их любимица танцевала до самого утра.

К слову, публика до сих пор не знает имени дочери Елены Захаровой. Актриса скрывает имя девочки, называя ее на людях Зайчонком. Ничего не известно и о возлюбленном кинозвезды, хотя он уже сделал ей предложение. Своего избранника артистка характеризует как щедрого мужчину, однако отмечает, что эта добродетель абсолютно не связана с материальным достатком.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:36

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