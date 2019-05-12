Елена Захарова побывала на дискотеке в Турции

Елена Захарова решила сменить обстановку и отправилась отдыхать в город Белек, расположенный в Турции. На популярном курорте Средиземного моря артистка осмотрела местные достопримечательности, а также сходила на дискотеку.Видеозаписью с танцевальной площадки знаменитость поделилась с почитателями в социальной сети Instagram. Свой пост она сопроводила словами: «Пока Зайчонок спит». Фолловеры заметили, что, судя по времени, указанному в ролике, их любимица танцевала до самого утра.К слову, публика до сих пор не знает имени дочери Елены Захаровой. Актриса скрывает имя девочки, называя ее на людях Зайчонком. Ничего не известно и о возлюбленном кинозвезды, хотя он уже сделал ей предложение. Своего избранника артистка характеризует как щедрого мужчину, однако отмечает, что эта добродетель абсолютно не связана с материальным достатком.