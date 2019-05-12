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В России автомобиль Bentley «превратили» в танк

Питерские мастера тюнинга под руководством Константина Заруцкого «превратили» роскошный Bentley Continental GT в танк. Транспортное средства получило наименование Ultratank, видеозапись его первого выезда опубликована на сайте YouTube.

В России автомобиль Bentley «превратили» в танк

Для того, чтобы поставить Ultratank на гусеничный ход, его создатели построили абсолютно новое шасси, на это они потратили шесть месяцев. Кроме того, умельцы произвели замену мотора, благодаря чему танк смог развить скорость до 50 км/ч. При этом питерским мастерам еще предстоит поработать с некоторыми недочетами, которые выявило первое испытание необычного транспортного средства. Речь идет, например, о недостаточном натяжении гусениц, отсутствии дверей, из неработающей педали тормоза.

Однако эти нюансы не являются критичными и вполне устранимы. Возможно, в скором времени в Сети появится новое видео, демонстрирующее очередной выезд усовершенствованного Ultratank .



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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