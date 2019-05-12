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Меган Маркл после родов записала видеообращение к женщинам

Меган Маркл, впервые ставшая мамой 6 мая, записала видеообращение к участникам организации Camfed. Она отметила, что девушкам очень важно получить образование, поскольку благодаря ему они могут стать влиятельными женщинами.

Меган Маркл после родов записала видеообращение к женщинам

С момента рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл не прошло и недели, и сейчас молодая мама занята заботами о малыше. Однако она смогла найти время, чтобы обратиться к участникам гала-концерта Camfed, международной организации, миссия которой заключается в том, чтобы бороться с нищетой в Африке за счет образования девочек и расширения прав и возможностей молодых женщин.
Меган Маркл после родов записала видеообращение к женщинам

Видеозаписью обращения герцогини Сассекской поделился в Twitter королевский обозреватель Омид Скоби. Речь бывшей актрисы содержала заявление о том, что девушка, получившая образование, становится влиятельной женщиной. Отметим, что сама Меган Маркл окончила Северо-Западный университет в Чикаго, который входит в список 20 лучших университетов мира и является одним из старейших ВУЗов штата Иллинойс.

https://twitter.com/i/status/1126659998916984832


 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:27

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