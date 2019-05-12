Ольга Бузова в Instagram ответила на нападки Анастасии Ивлеевой

Телеведущая Настя Ивлеева на своем YouTube-канале недавно показала видео, в котором раскритиковала творчество поющей коллеги Ольги Бузовой. Используя ненормативную лексику, звезда попросила не сравнивать ее с бывшей участницей "Дома-2", ведь свою популярность она добывает буквально по кирпичику. По словам Ивлеевой, сравнивать ее с Бузовой только из-за того, что они обе стремительно набирают популярность, бессмысленно, ведь поющая звезда по большей степени известна только благодаря хайпу.Примечательно, что Ольга Бузова оперативно записала ответ для Ивлеевой, показав видео в stories своего аккаунта в Instagram. Певица и звезда "Дома-2", кривляясь перед зеркалом, отметила, что она работает, пока другие пытаются критиковать ее со всех сторон.