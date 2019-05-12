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Ольга Бузова в Instagram ответила на нападки Анастасии Ивлеевой

Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на критику в свой адрес со стороны звезды программы "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой. Знаменитость отметила, ей некогда учитывать язвительные комментарии, ведь она работает.
Ольга Бузова в Instagram ответила на нападки Анастасии Ивлеевой

Телеведущая Настя Ивлеева на своем YouTube-канале недавно показала видео, в котором раскритиковала творчество поющей коллеги Ольги Бузовой. Используя ненормативную лексику, звезда попросила не сравнивать ее с бывшей участницей "Дома-2", ведь свою популярность она добывает буквально по кирпичику. По словам Ивлеевой, сравнивать ее с Бузовой только из-за того, что они обе стремительно набирают популярность, бессмысленно, ведь поющая звезда по большей степени известна только благодаря хайпу.

Примечательно, что Ольга Бузова оперативно записала ответ для Ивлеевой, показав видео в stories своего аккаунта в Instagram. Певица и звезда "Дома-2", кривляясь перед зеркалом, отметила, что она работает, пока другие пытаются критиковать ее со всех сторон.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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