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Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель Татьяна Григорьевская сфотографировалась на коленях у Иосифа Оганесяна

Татьяна Григорьевская, мать Ольги Рапунцель и участница проекта "Дом-2" недавно сфотографировалась, усевшись на коленях Иосифа Оганесяна. Звезду реалити-шоу тут же раскритиковали поклонники, отметив, что Саше Черно это вряд ли понравится.
Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель Татьяна Григорьевская сфотографировалась на коленях у Иосифа Оганесяна

В Сети появилось фото, где Татьяна Григорьевская сидит на коленях мужа Саши Черно Иосифа Оганесяна, переодетого в форму сотрудника ГИБДД. Поклонники тут же обрушились на участницу проекта "Дом-2" с волной критики, отметив, что женщине в ее возрасте неприлично делать подобные снимки в обществе женатого мужчины, который ей годится в сыновья.

Примечательно, что Татьяна Григорьевская, в отличие от своих дочерей Ольги и Алены Рапунцель, покидать стены Периметра не намерена. В то же время, Саша Черно только недавно смогла наладить отношения с длинноволосыми красавицами, а с семьей Дмитренко даже подружилась. Фанаты уверены, что вряд ли ей понравится такое поведение матери подруги, особенно учитывая агрессивный характер у жены Иосифа Оганесяна.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:40

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