Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель Татьяна Григорьевская сфотографировалась на коленях у Иосифа Оганесяна

В Сети появилось фото, где Татьяна Григорьевская сидит на коленях мужа Саши Черно Иосифа Оганесяна, переодетого в форму сотрудника ГИБДД. Поклонники тут же обрушились на участницу проекта "Дом-2" с волной критики, отметив, что женщине в ее возрасте неприлично делать подобные снимки в обществе женатого мужчины, который ей годится в сыновья.Примечательно, что Татьяна Григорьевская, в отличие от своих дочерей Ольги и Алены Рапунцель, покидать стены Периметра не намерена. В то же время, Саша Черно только недавно смогла наладить отношения с длинноволосыми красавицами, а с семьей Дмитренко даже подружилась. Фанаты уверены, что вряд ли ей понравится такое поведение матери подруги, особенно учитывая агрессивный характер у жены Иосифа Оганесяна.