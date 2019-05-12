Ольга Бузова могла поссориться с сестрой Анной из-за ее "беременности"

Певица и телеведущая Ольга Бузова отказывается раскрывать причины конфликта со своей сестрой Анной, однако они уже продолжительное время не общаются. Тем не менее, знаменитость отмечает, ее часто упрекают, якобы она прекратила встречи с родственницей из-за зависти. Бузова-младшая недавно открыла свой салон красоты, у нее есть возлюбленный и пара уже долгое время живет вместе.Недавно в Сети появились новые слухи, согласно которым Анна Бузова "беременна", что и стало причиной прекращения ее общения с Ольгой Бузовой. В последнее время девушка публикует снимки в просторных нарядах, чем, возможно, пытается скрыть округлившийся живот. По словам поклонников, одинокая до сих пор телеведущая и звезда "Дома-2" просто завидует младшей сестре, а потому решила с ней вообще не общаться.