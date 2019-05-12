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Ольга Бузова могла поссориться с сестрой Анной из-за ее "беременности"

Ольга Бузова и ее сестра Анна перестали общаться сразу после возвращения с отдыха в Куршевеле, откуда девушки летели раздельно. Многие до сих пор гадают, что же стало причиной раздора, и недавно предположили, что это "беременность" Бузовой-младшей.
Ольга Бузова могла поссориться с сестрой Анной из-за ее "беременности"

Певица и телеведущая Ольга Бузова отказывается раскрывать причины конфликта со своей сестрой Анной, однако они уже продолжительное время не общаются. Тем не менее, знаменитость отмечает, ее часто упрекают, якобы она прекратила встречи с родственницей из-за зависти. Бузова-младшая недавно открыла свой салон красоты, у нее есть возлюбленный и пара уже долгое время живет вместе.

Недавно в Сети появились новые слухи, согласно которым Анна Бузова "беременна", что и стало причиной прекращения ее общения с Ольгой Бузовой. В последнее время девушка публикует снимки в просторных нарядах, чем, возможно, пытается скрыть округлившийся живот. По словам поклонников, одинокая до сих пор телеведущая и звезда "Дома-2" просто завидует младшей сестре, а потому решила с ней вообще не общаться.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:26

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