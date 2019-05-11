Звезды проекта "Дом-2" Ольга Бузова, Юлия Ефременкова и Ольга Орлова рассказали о своих самых заветных желаниях

"Хоть кто-то выходит замуж и рожает детей", - отмечает телеведущая, тем самым подтверждая, что, несмотря на ошеломительный успех, она все еще мечтает о простом человеческом счастье - любимом мужчине рядом и детях.

"Вот утро наступило, на завтрак мои привычные два яйца и зеленый чай — уже счастье. И даже ремонт, который иногда затягивается, не омрачает настроение. Хотя данный процесс при наличии животных — это что-то!" - отмечает певица, добавляя, что по жизни она - очень позитивный человек.

Телеведущая Ольга Бузова не скрывает, за время, проведенное на проекте "Дом-2", на ее пути встречалось много сложностей. Певице приходилось учиться на дневном, совмещая все это с эфирами, отказаться от родных, ночевать в гримерке. Однако сейчас знаменитость ни о чем не жалеет, ведь она очень любит то, чем занимается. Звезда поет, участвует в театральных постановках, снимается в реалити-шоу, создает одежду и ведет собственный бизнес в Москве. Тем не менее, в интервью телеведущая отмечает, у нее есть два гримера, одна из которых по личным причинам не работает пока.Не скрывает своих желаний и Ольга Орлова. После прихода на проект телеведущая старается помогать его участникам улаживать конфликты, строить свои отношения и добиваться понимания. Тем не менее, сама звезда недавно в Instagram рассказала, что она готова вновь выйти замуж, что неудивительно, долгое время знаменитость живет в одиночестве.Юлия Ефременкова, как известно, строит отношения с одним из самых ярких участников проекта "Дом-2" Мондезиром Свет-Амуром. Долгое время звезда не могла найти свое счастье, ведь, как известно, у нее был роман с проектантом Сергеем Кучеровым. Ребята разошлись и долгое время экс-участница реалити-шоу "Дом-2" и его ведущая не осмеливалась начать новые отношения на проекте.По словам Ефременковой, после расставания мулата с девушкой, она еще некоторое время сомневалась, однако чувства скрыть не удалось. Сейчас, судя по всему, отношения между влюбленными складываются хорошо, ведь недавно они вместе отдохнули на Бали, а сама девушка не редко заводит разговор о семье и детях.