Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты Анастасии Волочковой

Свою запись Михаил Ширвиндт подписал «В двух словах об искусстве» и сопроводил ее рассуждениями о творчестве Анастасии Волочковой. Телеведущий написал, что это уже стало традицией, когда «известные в прошлом балерины» делают фотографии в шпагате. По его мнению, выглядит это именно так как запечатлел скульптор. Ширвиндт пошутил, что Волочковой нужно развивать «этот почин» и поддерживать его.Балерина очень часто размещает в своих социальных сетях снимки, на которых она запечатлена в шпагате. Но Анастасия Волочкова уже давно закрыла комментарии в своем микроблоге, так как не хочет сталкиваться с негативом со стороны хейтеров. Сейчас танцовщица отдыхает со своим возлюбленным на Мальдивах. Знаменитость уже более полгода встречается с мужчиной, имя которого скрывает от общественности.