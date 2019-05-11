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Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты Анастасии Волочковой

В своем микроблоге Instagram известный ведущий Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты Анастасии Волочковой, опубликовав забавный ролик, сделанный в музее в Италии. Кинопродюсера впечатлила скульптура голой женщины в шпагате и он сравнил ее с российской балериной.
Михаил Ширвиндт высмеял шпагаты Анастасии Волочковой

Свою запись Михаил Ширвиндт подписал «В двух словах об искусстве» и сопроводил ее рассуждениями о творчестве Анастасии Волочковой. Телеведущий написал, что это уже стало традицией, когда «известные в прошлом балерины» делают фотографии в шпагате. По его мнению, выглядит это именно так как запечатлел скульптор. Ширвиндт пошутил, что Волочковой нужно развивать «этот почин» и поддерживать его.

Балерина очень часто размещает в своих социальных сетях снимки, на которых она запечатлена в шпагате. Но Анастасия Волочкова уже давно закрыла комментарии в своем микроблоге, так как не хочет сталкиваться с негативом со стороны хейтеров. Сейчас танцовщица отдыхает со своим возлюбленным на Мальдивах. Знаменитость уже более полгода встречается с мужчиной, имя которого скрывает от общественности.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:20

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