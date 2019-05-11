Huawei Y9 Prime 2019 появился на официальном сайте производителя





Смартфоны похожи внешне, имеют одинаковый цвет и габариты. Дисплей смартфона на 6,6 дюйма с качеством изображения Full HD+. Также указывается 4 Гб «оперативки» и поддержка карт памяти до 64 Гб. Аккумулятор в 4000 мА•ч и порт USB-C остались неизменными.Претерпела изменения основная камера, разработчики добавили датчик с разрешением в 8 Мп, совместный с широкоугольной камерой. NFC отсутствует у данной модели, что может свидетельствовать об ориентированности на китайского покупателя.