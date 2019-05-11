От участницы "Дома-2" до кумира миллионов: Как менялся стиль Ольги Бузовой

"Мне позвонила подруга и позвала в ресторан, где сидела с друзьями. Я приехала, увидела Диму, и с этого дня мы не расстаемся, — Оля была на седьмом небе от счастья. — Первое время ничего кроме него не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи. Не знаю, как нам хватало здоровья, — мы могли до пяти утра сидеть в кафе, а потом приезжать домой (ему с утра — на тренировку, мне — на съемки) и еще до девяти утра говорить по телефону. Никто не хотел повесить первым трубку, мы просто превратились во влюбленных подростков", - объясняла Бузова.

Приход на "Дом-2"На кастинг проекта "Дом-2" Ольга Бузова пришла в образе наивной блондинки, однако она знала несколько иностранных языков и училась в одном из ВУЗов Северной столицы. Яркий агрессивный макияж, короткие топы и юбки, джинсы ниже талии - вот основные детали образа звезды тех времен. На реалити-шоу певица провела четыре года, став лучшей его участницей и ведущей.Со временем Ольга Бузова стала краситься менее ярко, подбирала платья светлых тонов, однако все равно подвергалась критике со стороны поклонников, обвинявших звезду в безвкусице. В основном образы знаменитости портили массивные аксессуары, из-за чего она все равно выглядела не всегда элегантно.ЗамужествоВыйдя замуж за Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова поменяла свой стиль и внесла в него серьезность. В 2012 году знаменитости сыграли пышную свадьбу, а сама певица признавалась, что была без ума от избранника.После торжества Ольга Бузова стала часто надевать наряды от известных брендов и кутюрье, а в повседневной жизни - спортивные костюмы и свободные кофты. Поклонники одобрили преображение певицы, ведь она стала одеваться намного скромнее.Тяжелое расставаниеВ конце 2016 года Ольга Бузова официально развелась с Дмитрием Тарасовым и в ее жизни, видимо, начался новый этап. Звезда перекрасила волосы, из блондинки превратившись в жгучую брюнетку, постригла волосы, записала первую песню и стала выступать на концертах. Полупрозрачные платья, боди, сапоги с высоким голенищем стали привычными нарядами звезды не только на сцене, но и на публичных мероприятиях.Эпатажные образыСамыми эпатажными нарядами Ольги Бузовой можно назвать ее образы на премии "Муз-Тв". Телеведущая успела побывать в роли воительницы Зены, русалки, за что ее беспрестанно критиковали телезрители и фанаты. Несмотря на то, что выдающимися вокальными данными певица не обладала, ей удавалось занимать ведущие места в разных чартах. Видимо, телеведущая делала ставку на свой эпатаж - и не прогадала. В последний раз на Красной ковровой дорожке звезда "Дома-2" появилась верхом на коне, тем самым показав, что она выше сплетен и критики."Замуж за Бузову"Проект "Замуж за Бузову" должен был стать красивой историей любви, ведь телеведущая долго переживала болезненный разрыв с экс-супругом, и только незадолго до съемок сообщила, что простила его и готова к новым отношениям. События происходили в Италии, а потому телеведущая сменила свой стиль снова, став женственной и нежной. Все больше Ольга Бузова стала отдавать предпочтение платьям в пол и красивым аксессуарам. На шоу найти свою любовь звезде "Дома-2" не удалось, так как она уличила своего избранника, бизнесмена Дениса Лебедева, в обмане.Сейчас Ольга Бузова отдает предпочтение практичным вещам, все больше звезда публикует снимки в собственных футболках и джинсах, красивых элегантных платьях с изысканными аксессуарами. Сама певица утверждает, она никогда не обращает внимание на критику или признания ей в любви от поклонников. Звезда всегда старается быть собой, а потому смогла добиться успеха.