Компания Oppo оценила смартфон F11 в $250





Согласно сведениям инсайдеров, продажи гаджета стартуют 15 мая, а за два дня до этого можно оформить на него предварительный заказ. Производитель выпустит модель F11 в единственной комплектации с памятью в 4/128 Гб. Смартфон с 6,5-дюймовым экраном Full HD+, занимающим около 91% фронтальной панели, и вырезом в виде капли появится в градиентном исполнении фиолетовых и зеленых оттенков.Инженеры OPPO построили смартфон на основе 8-ядерного чипа MediaTek Helio P70 с графикой Mali-G72 MP3. Аппарат оснащен камерой с основным датчиком на 48 Мп и вторичным глубинным на 5 Мп, а также селфи-модуль на 16 Мп. В F11 предусмотрен аккумулятор емкостью в 4020 мАч с технологией быстрой зарядки VOOC 3.0. Стоимость девайса – порядка $250.