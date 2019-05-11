Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом





Эксперты сопоставили данные по продажам машин, выставляемых предыдущими владельцами, чтобы предоставить более точную информацию. Доля авто со «скрученным» пробегом, как и размер корректировки зависит от возраста транспортного средства. Реже всего скручивают показания одометра у годовалых моделей – только в 3% случаев. У «трехлеток», реализовывающих после окончания заводской гарантии, измененный пробег можно встретить в 11% случаев. Каждый пятый 10-летний автомобиль проходит через подобные манипуляции. 15-летние модели встречаются со скрученным пробегом в 25% случаев.Исследование показывает: к процедурам регулировки километража прибегают владельцы «железных коней» марок: Chrysler – 30%, Acura (28%), Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%). Реже сматывают пробег на LADA, Renault, Ford, Alfa Romeo, Suzuki, Saab, Chevrolet, Mazda, Mitsubishi и Fiat. Изменения показаний одометра имела каждая пятая модель указанных брендов.Данные манипуляции совершают и на давно снятых с производства LADA Samara (36%) и LADA-2106 (33%), новых - LADA Vesta (5%) и XRay (4%). Меньше всего пробег скручивают у Mini – всего 7% случаев. Приобретая комплектации Bentley и Smart покупатель в 10% случаев встретит авто с непонятным пробегом.На вторичном рынке откорректированный километраж имеется у марок Peugeot 406 (45%), минивенов Chrysler Voyager (40%) и кроссоверов Toyota Venza (38%).Самыми «честными» моделями в ситуации с пробегом оказались авто из премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA, Porsche 911, Porsche Macan, BMW X4, BMW 4-Series и Land Rover Discovery.Директор компании «ПодборАвто» объяснил: машину, пробег которой изменен, можно повстречать у любого продавца, при этом наличие официального дилера не всегда гарантирует «честность» показателей одометра авто.