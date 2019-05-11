Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом
Подержанные авто со «скрученным» пробегом на рынке давно не редкость. Специалисты сайта «Авто.ру» решили ознакомить потенциальных покупателей со списком самых распространенных моделей с откорректированным километражем.
Эксперты сопоставили данные по продажам машин, выставляемых предыдущими владельцами, чтобы предоставить более точную информацию. Доля авто со «скрученным» пробегом, как и размер корректировки зависит от возраста транспортного средства. Реже всего скручивают показания одометра у годовалых моделей – только в 3% случаев. У «трехлеток», реализовывающих после окончания заводской гарантии, измененный пробег можно встретить в 11% случаев. Каждый пятый 10-летний автомобиль проходит через подобные манипуляции. 15-летние модели встречаются со скрученным пробегом в 25% случаев.
Исследование показывает: к процедурам регулировки километража прибегают владельцы «железных коней» марок: Chrysler – 30%, Acura (28%), Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%). Реже сматывают пробег на LADA, Renault, Ford, Alfa Romeo, Suzuki, Saab, Chevrolet, Mazda, Mitsubishi и Fiat. Изменения показаний одометра имела каждая пятая модель указанных брендов.
Данные манипуляции совершают и на давно снятых с производства LADA Samara (36%) и LADA-2106 (33%), новых - LADA Vesta (5%) и XRay (4%). Меньше всего пробег скручивают у Mini – всего 7% случаев. Приобретая комплектации Bentley и Smart покупатель в 10% случаев встретит авто с непонятным пробегом.
На вторичном рынке откорректированный километраж имеется у марок Peugeot 406 (45%), минивенов Chrysler Voyager (40%) и кроссоверов Toyota Venza (38%).
Самыми «честными» моделями в ситуации с пробегом оказались авто из премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA, Porsche 911, Porsche Macan, BMW X4, BMW 4-Series и Land Rover Discovery.
Директор компании «ПодборАвто» объяснил: машину, пробег которой изменен, можно повстречать у любого продавца, при этом наличие официального дилера не всегда гарантирует «честность» показателей одометра авто.
Эксперты сопоставили данные по продажам машин, выставляемых предыдущими владельцами, чтобы предоставить более точную информацию. Доля авто со «скрученным» пробегом, как и размер корректировки зависит от возраста транспортного средства. Реже всего скручивают показания одометра у годовалых моделей – только в 3% случаев. У «трехлеток», реализовывающих после окончания заводской гарантии, измененный пробег можно встретить в 11% случаев. Каждый пятый 10-летний автомобиль проходит через подобные манипуляции. 15-летние модели встречаются со скрученным пробегом в 25% случаев.
Исследование показывает: к процедурам регулировки километража прибегают владельцы «железных коней» марок: Chrysler – 30%, Acura (28%), Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%). Реже сматывают пробег на LADA, Renault, Ford, Alfa Romeo, Suzuki, Saab, Chevrolet, Mazda, Mitsubishi и Fiat. Изменения показаний одометра имела каждая пятая модель указанных брендов.
Данные манипуляции совершают и на давно снятых с производства LADA Samara (36%) и LADA-2106 (33%), новых - LADA Vesta (5%) и XRay (4%). Меньше всего пробег скручивают у Mini – всего 7% случаев. Приобретая комплектации Bentley и Smart покупатель в 10% случаев встретит авто с непонятным пробегом.
На вторичном рынке откорректированный километраж имеется у марок Peugeot 406 (45%), минивенов Chrysler Voyager (40%) и кроссоверов Toyota Venza (38%).
Самыми «честными» моделями в ситуации с пробегом оказались авто из премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA, Porsche 911, Porsche Macan, BMW X4, BMW 4-Series и Land Rover Discovery.
Директор компании «ПодборАвто» объяснил: машину, пробег которой изменен, можно повстречать у любого продавца, при этом наличие официального дилера не всегда гарантирует «честность» показателей одометра авто.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30