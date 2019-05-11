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Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Подержанные авто со «скрученным» пробегом на рынке давно не редкость. Специалисты сайта «Авто.ру» решили ознакомить потенциальных покупателей со списком самых распространенных моделей с откорректированным километражем.

Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Эксперты сопоставили данные по продажам машин, выставляемых предыдущими владельцами, чтобы предоставить более точную информацию. Доля авто со «скрученным» пробегом, как и размер корректировки зависит от возраста транспортного средства. Реже всего скручивают показания одометра у годовалых моделей – только в 3% случаев. У «трехлеток», реализовывающих после окончания заводской гарантии, измененный пробег можно встретить в 11% случаев. Каждый пятый 10-летний автомобиль проходит через подобные манипуляции. 15-летние модели встречаются со скрученным пробегом в 25% случаев.
Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Исследование показывает: к процедурам регулировки километража прибегают владельцы «железных коней» марок: Chrysler – 30%, Acura (28%), Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%). Реже сматывают пробег на LADA, Renault, Ford, Alfa Romeo, Suzuki, Saab, Chevrolet, Mazda, Mitsubishi и Fiat. Изменения показаний одометра имела каждая пятая модель указанных брендов.
Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Данные манипуляции совершают и на давно снятых с производства LADA Samara (36%) и LADA-2106 (33%), новых - LADA Vesta (5%) и XRay (4%). Меньше всего пробег скручивают у Mini – всего 7% случаев. Приобретая комплектации Bentley и Smart покупатель в 10% случаев встретит авто с непонятным пробегом.
Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

На вторичном рынке откорректированный километраж имеется у марок Peugeot 406 (45%), минивенов Chrysler Voyager (40%) и кроссоверов Toyota Venza (38%).
Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Самыми «честными» моделями в ситуации с пробегом оказались авто из премиум-сегмента: Mercedes-Benz GLA, Porsche 911, Porsche Macan, BMW X4, BMW 4-Series и Land Rover Discovery.
Специалисты составили список самых распространенных авто со «скрученным» пробегом

Директор компании «ПодборАвто» объяснил: машину, пробег которой изменен, можно повстречать у любого продавца, при этом наличие официального дилера не всегда гарантирует «честность» показателей одометра авто.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:30

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