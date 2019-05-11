В Антарктиде найден указывающий на стратегический объект «прожектор инопланетян»
На территории Антарктиды, являющейся наиболее загадочным континентом на Земле, обнаружили «прожектор инопланетян». Гигантский фонарь, как считают уфологи, отбрасывает свет на стратегически важный объект.
Данный луч исходит от огромного таинственного предмета, находящегося в недрах материка, и постоянно освещает одну точку на склоне соседней горы. Прожектор, уверены уфологи, принадлежит инопланетянам, захватившим Антарктиду. Пришельцы своей жизнедеятельностью спровоцировали таяние ледников.
По мнению конспирологов, мощный фонарь указывает на стратегически важный для гуманоидов объект, засекреченный от людей. Исследователи-любители называют находку очередным доказательством теории существования внеземной цивилизации.
Данный луч исходит от огромного таинственного предмета, находящегося в недрах материка, и постоянно освещает одну точку на склоне соседней горы. Прожектор, уверены уфологи, принадлежит инопланетянам, захватившим Антарктиду. Пришельцы своей жизнедеятельностью спровоцировали таяние ледников.
По мнению конспирологов, мощный фонарь указывает на стратегически важный для гуманоидов объект, засекреченный от людей. Исследователи-любители называют находку очередным доказательством теории существования внеземной цивилизации.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:48