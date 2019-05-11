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Ученые рассказали о смертельной опасности секса в космосе

Зарубежные ученые рассказали об опасности секса в космосе. По словам специалистов, данный процесс может даже привести к смерти астронавтов.
Ученые рассказали о смертельной опасности секса в космосе

Ученые провели исследование, после чего пришли к выводу, что из-за секса в условиях невесомости в работе человеческого организма может происходить сбой. Дело в том, что любая физическая нагрузка в космическом пространстве приводит к дистрофии тканей и речь идет не только о мышцах рук или ног, но и о сердечной мышце.

Тем не менее, ученые уверены, что в скором будущем людям представится возможность совершать межпланетные полеты, что подразумевает длительные путешествия в космосе. До этого специалистам необходимо придумать, как оградить человеческий организм от опасности во время секса и уберечь здоровье.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Вчера, 23:05

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