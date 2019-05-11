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Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея Пынзаря живет в отеле

Родительница звезды реалити-шоу «Дом-2» Сергея Пынзаря, посетившая впервые Турцию, живет в отеле. Об этом сообщил пользователям Сети старший наследник женщины.
Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея Пынзаря живет в отеле

Не секрет, что семейство Пынзарей уже второй год живет на две страны. В конце прошедшего месяца навестить своих родственников решила мать Сергея – Елена Петровна, которая, по словам Дарьи, впервые прилетела в Турецкую Ривьеру.

Многие поклонники Дарьи и Сергея просили бывших участников «Дома-2» показывать им, как они проводят время с бабушкой их наследников. Впрочем, супруги лишь несколько раз показали женщину в личных микроблогах, что очень удивляло фолловеров. И теперь стало понятно почему.

Вчера Сергей опубликовал у себя на странице в Instagram совместную фотографию с мамой, под которой сообщил подписчикам, что она живет в отеле.

«Приехали на праздник к маме в отель...» - написал Пынзарь под снимком.


Прилетевшая к сыну в Турцию мать Сергея Пынзаря живет в отеле

Нужно сказать, что интернет-пользователей шокировали заявления звезды «Дома-2». По их мнению, Сергей поступил «некрасиво», когда решил заселить свою родительницу в гостиницу, особенно если учесть тот факт, что у Пынзарей есть собственное жилище в Турции.

Один за другим фанаты Сергея принялись интересоваться, почему Елена Петровна живет в отеле и не связано ли это с тем, что Дарья так и не научилась быть хорошей хозяйкой.

«Кошмар! А у вас дома маме нельзя что ли жить?!», «Наверное, кто-то так и не научился готовить и следить за домом... А Сергею просто стыдно признавать это! Надеюсь, это прочтет Даша!» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:56

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