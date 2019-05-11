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Ольге Бузовой посоветовали открыть собственное шоу «Дом-3»

Скандальной певице и ведущей Ольге Бузовой посоветовали открыть собственное шоу под названием «Дом-3». На подобные мысли фолловеров в Instagram натолкнули кадры, опубликованные звездой в Stories на фоне здания с такой надписью.
Ольге Бузовой посоветовали открыть собственное шоу «Дом-3»

Ольга Бузова уже завела собственную традицию, согласно которой во время приезда в новый город перед концертом она снимает несколько Stories, делает массу снимков и сообщает всем о том, что уже на месте. Так случилось и в этом раз, когда ведущая «Дома-2» прибыла в Самару. На новом ролике в её микроблоге она позирует на фоне небольшого деревянного здания с объёмной надписью на всю стену «Дом-3».
Ольге Бузовой посоветовали открыть собственное шоу «Дом-3»

Фанаты уже предложили Ольге Бузовой открыть собственное шоу с таким названием, но хейтеры считают, что оно будет обречено на провал с самого начала, ведь кроме как снимать видео и делать селфи та больше ничего не умеет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:40

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