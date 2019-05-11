Ольге Бузовой посоветовали открыть собственное шоу «Дом-3»





Ольга Бузова уже завела собственную традицию, согласно которой во время приезда в новый город перед концертом она снимает несколько Stories, делает массу снимков и сообщает всем о том, что уже на месте. Так случилось и в этом раз, когда ведущая «Дома-2» прибыла в Самару. На новом ролике в её микроблоге она позирует на фоне небольшого деревянного здания с объёмной надписью на всю стену «Дом-3».Фанаты уже предложили Ольге Бузовой открыть собственное шоу с таким названием, но хейтеры считают, что оно будет обречено на провал с самого начала, ведь кроме как снимать видео и делать селфи та больше ничего не умеет.