Представлен дрон - летающий поднос для «умного» дома





Грузоподъемность квадрокоптера, возможности которого продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen, составляет не более одного килограмма. Немецкие инженеры спроектировали устройство в защитном каркасе. Разработчики уверены, такой дрон отлично впишется в концепцию «умного» дома. Человек на кухне может обращаться к системе, подавая команду «Алекса, принеси мне…» с указанием желаемого. После слов хозяина автоматически открывается дверь ниши, откуда вылетает летающий поднос TrayDrone и доставляет заказ прямо на стол.Авторы проекта пока не реализовали в беспилотнике связь с технологией «умного» дома и на тестировании управляли им вручную. Прототип дрона, признают разработчики, имеет недостатки, требующие серьезной доработки. Мультиквадрокоптер сильно шумит, от его вентиляторов исходит мощный поток воздуха, существует риск столкновений с препятствиями на пути и человеком.