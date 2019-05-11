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Представлен дрон - летающий поднос для «умного» дома

В Германии специалисты высшей школы медиаисследований в Штутгарте совместно с сотрудниками Дармштадтского технического университета разработали прототип помощника для «умного» дома, получившего название TrayDrone. Дрон можно использовать как летающий поднос.
Представлен дрон - летающий поднос для «умного» дома

Грузоподъемность квадрокоптера, возможности которого продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen, составляет не более одного килограмма. Немецкие инженеры спроектировали устройство в защитном каркасе. Разработчики уверены, такой дрон отлично впишется в концепцию «умного» дома. Человек на кухне может обращаться к системе, подавая команду «Алекса, принеси мне…» с указанием желаемого. После слов хозяина автоматически открывается дверь ниши, откуда вылетает летающий поднос TrayDrone и доставляет заказ прямо на стол.

Авторы проекта пока не реализовали в беспилотнике связь с технологией «умного» дома и на тестировании управляли им вручную. Прототип дрона, признают разработчики, имеет недостатки, требующие серьезной доработки. Мультиквадрокоптер сильно шумит, от его вентиляторов исходит мощный поток воздуха, существует риск столкновений с препятствиями на пути и человеком.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:38

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