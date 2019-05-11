Представлен дрон - летающий поднос для «умного» дома
В Германии специалисты высшей школы медиаисследований в Штутгарте совместно с сотрудниками Дармштадтского технического университета разработали прототип помощника для «умного» дома, получившего название TrayDrone. Дрон можно использовать как летающий поднос.
Грузоподъемность квадрокоптера, возможности которого продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen, составляет не более одного килограмма. Немецкие инженеры спроектировали устройство в защитном каркасе. Разработчики уверены, такой дрон отлично впишется в концепцию «умного» дома. Человек на кухне может обращаться к системе, подавая команду «Алекса, принеси мне…» с указанием желаемого. После слов хозяина автоматически открывается дверь ниши, откуда вылетает летающий поднос TrayDrone и доставляет заказ прямо на стол.
Авторы проекта пока не реализовали в беспилотнике связь с технологией «умного» дома и на тестировании управляли им вручную. Прототип дрона, признают разработчики, имеет недостатки, требующие серьезной доработки. Мультиквадрокоптер сильно шумит, от его вентиляторов исходит мощный поток воздуха, существует риск столкновений с препятствиями на пути и человеком.
Грузоподъемность квадрокоптера, возможности которого продемонстрировали на ежегодной ярмарке LivingKitchen, составляет не более одного килограмма. Немецкие инженеры спроектировали устройство в защитном каркасе. Разработчики уверены, такой дрон отлично впишется в концепцию «умного» дома. Человек на кухне может обращаться к системе, подавая команду «Алекса, принеси мне…» с указанием желаемого. После слов хозяина автоматически открывается дверь ниши, откуда вылетает летающий поднос TrayDrone и доставляет заказ прямо на стол.
Авторы проекта пока не реализовали в беспилотнике связь с технологией «умного» дома и на тестировании управляли им вручную. Прототип дрона, признают разработчики, имеет недостатки, требующие серьезной доработки. Мультиквадрокоптер сильно шумит, от его вентиляторов исходит мощный поток воздуха, существует риск столкновений с препятствиями на пути и человеком.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:38