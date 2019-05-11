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Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее рядом с маленькой дочерью Миланой

Дмитрий Тарасов признался, что чувствует себя сильнее и увереннее рядом с маленькой дочерью Миланой. Именно такими словами он подписал публикацию в Instagram, которой хотел поздравить наследницу с 10 месяцами жизни.
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее рядом с маленькой дочерью Миланой

Футболист Дмитрий Тарасов регулярно делится с подписчиками своего микроблога в Instagram кадрами из семейной жизни. Спортсмен не скрывает своего счастья от того, что наконец обрёл любимую супругу, которая подарила ему наследницу. Именно рядом с маленькой Миланой, с его слов, он каждый день чувствует себя сильнее и увереннее. Ради дочери футболист готов на многое, а главное — чувствует в себе силы, чтобы это многое совершить.
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее рядом с маленькой дочерью Миланой

Несмотря на трогательные слова и умилительное фото, подписчики микроблога Дмитрия Тарасова напомнили ему и о его старшей дочери, по отношению к которой тот почему-то таких трепетных чувств не проявляет. Многие написали, что девочка уже достаточно взрослая и сама может увидеть в социальной сети, как её отец восхищается младшей наследницей и приревновать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:30

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