Ольга Серябкина разбила голову на съемках нового клипа

Официальный представитель певицы в беседе с журналистами «СтарХита» отметил, из-за неприятного инцидента съемки пришлось приостановить. Серябкина не стала обращаться за медицинской помощью, помощь оказали собственными силами, обработав рану. В первые минуты съемочная группа очень опасалась за здоровье артистки, поскольку ее «падение выглядело устрашающе».Серябкина - настоящий боец и, несмотря на серьезную травму, быстро вернулась к работе. На голове знаменитости осталась кровоточащая ссадина, выгодно дополнившая образ героини клипа. Поклонники с нетерпением ожидают выхода музыкального ролика на новый хит подопечной Максима Фадеева, но она пока не уточнила сроки его дебюта.