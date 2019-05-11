АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ольга Серябкина разбила голову на съемках нового клипа

Экс-участница SEREBRO Ольга Серябкина, в последние годы выступающая под сценическим именем MOLLY, вскоре выпустит новый клип. Как сообщают источники, во время работы над музыкальным роликом артистка серьезно травмировалась - разбила голову.
Ольга Серябкина разбила голову на съемках нового клипа

Официальный представитель певицы в беседе с журналистами «СтарХита» отметил, из-за неприятного инцидента съемки пришлось приостановить. Серябкина не стала обращаться за медицинской помощью, помощь оказали собственными силами, обработав рану. В первые минуты съемочная группа очень опасалась за здоровье артистки, поскольку ее «падение выглядело устрашающе».

Серябкина - настоящий боец и, несмотря на серьезную травму, быстро вернулась к работе. На голове знаменитости осталась кровоточащая ссадина, выгодно дополнившая образ героини клипа. Поклонники с нетерпением ожидают выхода музыкального ролика на новый хит подопечной Максима Фадеева, но она пока не уточнила сроки его дебюта.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Беременная экс-участница проекта
Ученый рассказал об улучшающих
Маргарита Марсо на Кипре подобрала
Представлен ТОП-7 наиболее достойных
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в
Сестра экс-участника проекта "Дом-2"
Названы ТОП-5 самых доступных японских
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине
Дочь Евгения Кафельникова перестала
Просмотреть все новости