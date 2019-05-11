Алексей Безус любит, чтобы в постели девушка была настоящей рабыней





Алексей Безус давно считается одним из самых похотливых участников «Дома-2», который не скрывает, что секс для него — это неотъемлемая часть жизни и конечно же любых отношений с противоположным полом. Говоря о частоте занятий любовью, Безус сразу акцентирует внимание на рекомендация врачей, утверждающих, что половая связь должна происходить не реже, чем раз в три дня, иначе у мужчины могут появиться проблемы со здоровьем.Кроме того, в беседе с журналом «Дом-2» Безус заявил, что в постели девушка должна без всяких вопросов соглашаться на его эксперименты и быть готовой к тому, что ей придётся выполнять роль рабыни. По поводу интима с Миленой Безбородовой молодой человек говорить много не стал, но отметил, что иногда ссоры и недопонимание мешают полноценной сексуальной жизни, но они стараются как можно скорее найти выход из конфликтной ситуации, чтобы иметь возможность во всю наслаждаться друг другом.