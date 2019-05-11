Алексей Безус любит, чтобы в постели девушка была настоящей рабыней
Участник проекта «Дом-2» Алексей Безус любит, чтобы в постели девушка выполняла роль настоящей рабыни и не отказывалась от его идей. Именно такой стала для него Милена Безбородова, которая была неопытной в сексуальном плане, но в отношениях с молодым человеком многому научилась.
Алексей Безус давно считается одним из самых похотливых участников «Дома-2», который не скрывает, что секс для него — это неотъемлемая часть жизни и конечно же любых отношений с противоположным полом. Говоря о частоте занятий любовью, Безус сразу акцентирует внимание на рекомендация врачей, утверждающих, что половая связь должна происходить не реже, чем раз в три дня, иначе у мужчины могут появиться проблемы со здоровьем.
Кроме того, в беседе с журналом «Дом-2» Безус заявил, что в постели девушка должна без всяких вопросов соглашаться на его эксперименты и быть готовой к тому, что ей придётся выполнять роль рабыни. По поводу интима с Миленой Безбородовой молодой человек говорить много не стал, но отметил, что иногда ссоры и недопонимание мешают полноценной сексуальной жизни, но они стараются как можно скорее найти выход из конфликтной ситуации, чтобы иметь возможность во всю наслаждаться друг другом.
Алексей Безус давно считается одним из самых похотливых участников «Дома-2», который не скрывает, что секс для него — это неотъемлемая часть жизни и конечно же любых отношений с противоположным полом. Говоря о частоте занятий любовью, Безус сразу акцентирует внимание на рекомендация врачей, утверждающих, что половая связь должна происходить не реже, чем раз в три дня, иначе у мужчины могут появиться проблемы со здоровьем.
Кроме того, в беседе с журналом «Дом-2» Безус заявил, что в постели девушка должна без всяких вопросов соглашаться на его эксперименты и быть готовой к тому, что ей придётся выполнять роль рабыни. По поводу интима с Миленой Безбородовой молодой человек говорить много не стал, но отметил, что иногда ссоры и недопонимание мешают полноценной сексуальной жизни, но они стараются как можно скорее найти выход из конфликтной ситуации, чтобы иметь возможность во всю наслаждаться друг другом.