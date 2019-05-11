Ксения Бородина попала под критику фанатов из-за публикации в честь Дня Победы

Ксения Бородина, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, в День Победы поспешила опубликовать в своём микроблоге в Instagram посвящённый этому празднику пост. Несмотря на свои старания и тематическую фотосессию в военном мундире в образе медика на поле боя, Бородина попала под критику разъярённых фанатов, ведь попыталась сравнить себя с воевавшими людьми.Особенно не понравилось подписчикам звезды «Дома-2» то, что под снимком ведущая написала небольшое четверостишье, первая строчка которого начинается со слов «они были такими, как мы...», а также то, что на кадрах Бородина запечатлена с макияжем и маникюром на ногтях. Пользователи попросили звезду впредь не сравнивать себя с героями, а также не пытаться казаться лучше, чем она есть на самом деле.