АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ксения Бородина попала под критику фанатов из-за публикации в честь Дня Победы

Ведущая популярного проекта «Дом-2» Ксения Бородина попала под критику фанатов из-за публикации в честь Дня Победы. Многие фолловеры раскритиковали звезду за то, что она сравнила себя с воевавшими тогда людьми.
Ксения Бородина попала под критику фанатов из-за публикации в честь Дня Победы

Ксения Бородина, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, в День Победы поспешила опубликовать в своём микроблоге в Instagram посвящённый этому празднику пост. Несмотря на свои старания и тематическую фотосессию в военном мундире в образе медика на поле боя, Бородина попала под критику разъярённых фанатов, ведь попыталась сравнить себя с воевавшими людьми.
Ксения Бородина попала под критику фанатов из-за публикации в честь Дня Победы

Особенно не понравилось подписчикам звезды «Дома-2» то, что под снимком ведущая написала небольшое четверостишье, первая строчка которого начинается со слов «они были такими, как мы...», а также то, что на кадрах Бородина запечатлена с макияжем и маникюром на ногтях. Пользователи попросили звезду впредь не сравнивать себя с героями, а также не пытаться казаться лучше, чем она есть на самом деле.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Беременная экс-участница проекта
Ученый рассказал об улучшающих
Маргарита Марсо на Кипре подобрала
Представлен ТОП-7 наиболее достойных
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в
Сестра экс-участника проекта "Дом-2"
Названы ТОП-5 самых доступных японских
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине
Дочь Евгения Кафельникова перестала
Хромбуки будут поддерживать
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени
Специалисты назвали ТОП-5 машин для
Арина Шарапова: "Сергей Доренко часто
Ученые: Психические расстройства можно
Регина Тодоренко снисходительно
Илья Яббаров напомнил Саше Черно, что
В Японии семеро школьников пострадали
Анастасия Стецевьят довела до истерики
Валерий Меладзе поужинал в ресторане с
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
Просмотреть все новости