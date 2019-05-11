Беременная экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко вышла замуж

«Дорогая моя, любимая сестричка, я так рада быть с тобой рядом в этот день! Я желаю вам любви, взаимопонимания, пройти через всю жизнь, держась за руки и глядя в одну сторону! Будьте счастливы! Ура! Ура! Ура!» — поздравила Юлия Салибекова Катю Колисниченко в микроблоге.

Вчера, 10 мая, звезда проекта "Дом-2" беременная Катя Колисниченко официально оформила отношения со своим избранником в одном из ЗАГСов в Химках. Девушка призналась, она очень счастлива, что свадьба состоялась до рождения первенца. На церемонии бракосочетания присутствовали самые близкие родственники влюбленных, в том числе сестра-близнец Колисниченко Юлия Салибекова и супруг Юли Тигран.Для свадьбы Катя Колисниченко выбрала белоснежное платье из кружева в пол, подчеркивающее ее нежность и женственность. Позже Юлия Салибекова также опубликовала в Instagram поздравления для сестры, сопроводив их совместным снимком. Поклонники присоединились к поздравлениям молодоженов в комментариях, пожелав им счастливой совместной жизни.Примечательно, что еще несколько дней назад Катя Колисниченко писала, что выйдет замуж уже после рождения ребенка. Многие задавали ей вопрос об оформлении отношений, однако звезда всячески скрывала дату предстоящего торжества. Для бывшей участницы "Дома-2" это уже второй брак, прежде она была замужем за Никитой Капелюшем, а после развода долгое время была одна. В канун Рождества в прошлом году девушка встретила своего нынешнего избранника.«Со мной рядом тот, кого я так долго искала. Он всегда поддерживает меня, ценит… С ним я чувствую, что мы семья — одно целое.Я его люблю и ни на кого не променяю. Если бы он мне сделал предложение руки и сердца, я бы согласилась» - признавалась Колисниченко.