Медики назвали группы людей, больше всего подверженных раку кожи





Специалисты отнесли людей со светлыми и рыжими волосами в особую группу риска. Они считают, что им необходимо не реже одного раза в год проходить обследование у дерматологов или онкологов на предмет новообразований на коже. Лучшее время для проведения исследования – поздняя весна или ранняя осень.На первых стадиях онкологическое заболевание кожи сложно отличить от воспалительного процесса или хронической травмы, потому любые изменения кожного покрова лучше держать под контролем врача. Человек, имеющий много родинок по телу, должен внимательно следить за их состоянием. Существует вероятность того, что одна из этих безобидных особенностей кожи переродится в злокачественную опухоль.Также медики рекомендуют сократить свое пребывание на солнце в период с 12 дня до 5 часов вечера, поскольку действие лучей в это время очень вредит коже. Если существует необходимость пребывания на солнце в эти часы, то следует позаботиться о том, чтобы прикрыть тело одеждой.