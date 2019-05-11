Маргарита Марсо на Кипре подобрала бездомного котёнка

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Маргарита Марсо с момента переезда на ПМЖ на Кипр делится со своими подписчиками в Instagram всем происходящим в её жизни. На днях она показала не только почти завершившийся ремонт на их новой семейной вилле, но и сообщила публике, что подобрала на Кипре бездомного котёнка, который теперь живёт вместе с ними.Девушка также обратилась к подписчикам за советом по поводу выбора имени для домашнего животного. Большинство фолловеров предложили в качестве возможного варианта кличку Марсель, считая, что полосатому коту она подойдёт больше всего.