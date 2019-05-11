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Маргарита Марсо на Кипре подобрала бездомного котёнка

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Марсо на Кипре подобрала бездомного котёнка. Теперь её семейство ежедневно наслаждается играми с полосатым питомцем по имени Марсель.
Маргарита Марсо на Кипре подобрала бездомного котёнка

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Маргарита Марсо с момента переезда на ПМЖ на Кипр делится со своими подписчиками в Instagram всем происходящим в её жизни. На днях она показала не только почти завершившийся ремонт на их новой семейной вилле, но и сообщила публике, что подобрала на Кипре бездомного котёнка, который теперь живёт вместе с ними.
Маргарита Марсо на Кипре подобрала бездомного котёнка

Девушка также обратилась к подписчикам за советом по поводу выбора имени для домашнего животного. Большинство фолловеров предложили в качестве возможного варианта кличку Марсель, считая, что полосатому коту она подойдёт больше всего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:50

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