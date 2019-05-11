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Шоу «Спаси свою любовь» выходит в неудобное для поклонников время

Шоу «Спаси свою любовь» с привычными для зрителей парами выходит в неудобное для поклонников время. Многие предлагают в соцсетях перенести выход эфиров с утра на вечер, а новеньких участников с Поляны показывать именно утром.
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в неудобное для поклонников время

Зрители телестройки «Дом-2» негодуют из-за того, что новое шоу «Спаси свою любовь», в котором принимают участие полюбившиеся многим пары, выходит в очень неудобное время. Кроме того, мало кому интересно смотреть по вечерам эфиры телестройки, в которых показывают малознакомых постоянным зрителям участников, не до конца осознающих, что они делают на Поляне.
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в неудобное для поклонников время

Поклонники телестройки обращаются к руководству и просят либо вернуть старичков на поляну в общие эфиры, либо же показывать «Спаси свою любовь» в 11 вечера, чтобы все желающие могли посмотреть долгожданный эфир.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:42

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