Шоу «Спаси свою любовь» выходит в неудобное для поклонников время





Зрители телестройки «Дом-2» негодуют из-за того, что новое шоу «Спаси свою любовь», в котором принимают участие полюбившиеся многим пары, выходит в очень неудобное время. Кроме того, мало кому интересно смотреть по вечерам эфиры телестройки, в которых показывают малознакомых постоянным зрителям участников, не до конца осознающих, что они делают на Поляне.Поклонники телестройки обращаются к руководству и просят либо вернуть старичков на поляну в общие эфиры, либо же показывать «Спаси свою любовь» в 11 вечера, чтобы все желающие могли посмотреть долгожданный эфир.