Победившая рак Наталья Сенчукова постоянно на связи со своим онкологом

В 2018 году Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали, что проходят лечение от рака кожи. Супруги сообщили, что долгое время не могли понять причину плохого самочувствия. Знаменитостям пришлось пройти обследования, в результате чего им поставили страшный диагноз. Пара сразу приступила к лечению и смогла победить недуг. Чтобы не допустить рецидива исполнители сдают анализы каждые 3 месяца. Сейчас Наталья Сенчукова старается помогать своим поклонникам, которые борются с раком.Певица рассказала, что фанаты присылают ей огромное количество сообщений, в которых спрашивают совета. Наталья Сенчукова старается отвечать всем, но если не знает ответа, обращается к своему онкологу, с которым поддерживает связь. Также знаменитость сообщила, что очень благодарна своему сыну Василию за терпение и понимание.