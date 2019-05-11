АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Победившая рак Наталья Сенчукова постоянно на связи со своим онкологом

В одном из своих недавних интервью победившая рак певица Наталья Сенчукова рассказала, что уже вернулась к работе. Также исполнительница сообщила, что она постоянно на связи со своим онкологом.
Победившая рак Наталья Сенчукова постоянно на связи со своим онкологом

В 2018 году Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали, что проходят лечение от рака кожи. Супруги сообщили, что долгое время не могли понять причину плохого самочувствия. Знаменитостям пришлось пройти обследования, в результате чего им поставили страшный диагноз. Пара сразу приступила к лечению и смогла победить недуг. Чтобы не допустить рецидива исполнители сдают анализы каждые 3 месяца. Сейчас Наталья Сенчукова старается помогать своим поклонникам, которые борются с раком.
Победившая рак Наталья Сенчукова постоянно на связи со своим онкологом

Певица рассказала, что фанаты присылают ей огромное количество сообщений, в которых спрашивают совета. Наталья Сенчукова старается отвечать всем, но если не знает ответа, обращается к своему онкологу, с которым поддерживает связь. Также знаменитость сообщила, что очень благодарна своему сыну Василию за терпение и понимание.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Беременная экс-участница проекта
Ученый рассказал об улучшающих
Маргарита Марсо на Кипре подобрала
Представлен ТОП-7 наиболее достойных
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в
Сестра экс-участника проекта "Дом-2"
Названы ТОП-5 самых доступных японских
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине
Дочь Евгения Кафельникова перестала
Просмотреть все новости