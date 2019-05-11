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Сестра экс-участника проекта "Дом-2" Саши Гобозова поразила поклонников своим сходством с мамой

Экс-участник проекта "Дом-2" Саша Гобозов впервые показал совместный снимок с младшей сестрой Ириной. Девушка поразила поклонников своим сходством с матерью Ольгой Васильевной.
Сестра экс-участника проекта "Дом-2" Саши Гобозова поразила поклонников своим сходством с мамой

Долгое время мать экс-участника "Дома-2" Саши Гобозова Ольга Васильевна также жила в Периметре. Она помогала ему и Алиане Устиненко решать проблемы и воспитывать ребенка. Также в одном из эфиров телезрители смогли познакомиться с сестрой проектанта Мариной, а вот младшую - Ирину, никто не видел.

В этом году звезда проекта "Дом-2" Саша Гобозов отметил майские праздники в кругу семьи, после показав совместные с сестрой Ириной снимки в соцсети Instagram. Поклонники тут же выразили в комментариях свое восхищение, отметив поразительное сходство девушки с Ольгой Васильевной.
«В первый раз сестру вижу, такая классная!», «У сестры мамина улыбка», «Копия мама, просто одно лицо, невероятно!» — отозвались подписчики.

Мать Саши Гобозова Ольга Васильевна ранее рассказывала, что ее дочь Ирина в детстве была победительницей музыкальных конкурсов и солировала в симфоническом оркестре, даже закончила музыкальное училище. Однако затем девушка поступила в институт на специальность инженер-технолог пищевого производства, а сейчас работает преподавателем английского языка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:40

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