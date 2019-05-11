Дочь Евгения Кафельникова перестала управлять своей жизнью, впустив в неё Бога
На странице своего Instagram-профиля дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова рассказала о переменах в жизни. Алеся Кафельникова перестала управлять собственной жизнью, впустив в неё Бога.
На протяжении нескольких месяцев Алеся Кафельникова находится на Бали. При этом дочка знаменитого теннисиста не забывает про своих преданных поклонников и регулярно делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад в Instagram девушки появилось новое фото. На снимке Алеся Кафельникова запечатлена с розовыми волосами и обручем в виде диадемы. Дочь Евгения Кафельникова надела белый сарафан с глубоким вырезом и рваную накидку в тон своим волосам.
В комментарии она написала, что больше не испытывает страха за собственное будущее и не пытается им управлять. Также знаменитость поделилась цитатой о том, что все предательства и трудности останутся позади, поскольку Бог проведет через все "штормы" в жизни. Она отметила, автор данных слов ей неизвестен. Подписчики высоко оценили новый пост Алеси Кафельниковой.
На протяжении нескольких месяцев Алеся Кафельникова находится на Бали. При этом дочка знаменитого теннисиста не забывает про своих преданных поклонников и регулярно делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад в Instagram девушки появилось новое фото. На снимке Алеся Кафельникова запечатлена с розовыми волосами и обручем в виде диадемы. Дочь Евгения Кафельникова надела белый сарафан с глубоким вырезом и рваную накидку в тон своим волосам.
В комментарии она написала, что больше не испытывает страха за собственное будущее и не пытается им управлять. Также знаменитость поделилась цитатой о том, что все предательства и трудности останутся позади, поскольку Бог проведет через все "штормы" в жизни. Она отметила, автор данных слов ей неизвестен. Подписчики высоко оценили новый пост Алеси Кафельниковой.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30