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Дочь Евгения Кафельникова перестала управлять своей жизнью, впустив в неё Бога

На странице своего Instagram-профиля дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова рассказала о переменах в жизни. Алеся Кафельникова перестала управлять собственной жизнью, впустив в неё Бога.
Дочь Евгения Кафельникова перестала управлять своей жизнью, впустив в неё Бога

На протяжении нескольких месяцев Алеся Кафельникова находится на Бали. При этом дочка знаменитого теннисиста не забывает про своих преданных поклонников и регулярно делает публикации в социальных сетях. Несколько часов назад в Instagram девушки появилось новое фото. На снимке Алеся Кафельникова запечатлена с розовыми волосами и обручем в виде диадемы. Дочь Евгения Кафельникова надела белый сарафан с глубоким вырезом и рваную накидку в тон своим волосам.
Дочь Евгения Кафельникова перестала управлять своей жизнью, впустив в неё Бога

В комментарии она написала, что больше не испытывает страха за собственное будущее и не пытается им управлять. Также знаменитость поделилась цитатой о том, что все предательства и трудности останутся позади, поскольку Бог проведет через все "штормы" в жизни. Она отметила, автор данных слов ей неизвестен. Подписчики высоко оценили новый пост Алеси Кафельниковой.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

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