Валерий Меладзе поужинал в ресторане с экс-супругой

Знаменитость путешествует по Европе в рамках зарубежного гастрольного тура. Перед большим концертом во Франции Меладзе успел пообщаться со своими дочерьми Ингой и Софико, прибывшими в Париж незадолго до приезда отца. Певец пригласил наследниц и экс-супругу Ирину в роскошный ресторан при отеле Lutetia.О семейном ужине рассказала младшая дочь Меладзе, обнародовав в Stories-разделе Instagram-аккаунта короткий ролик. «Драгоценные минуты»,- назвала она свою публикацию.Поклонники не заметили на видео Альбину Джанабаеву и стали переживать, все ли хорошо у звездной пары. Фолловеры, обсуждая пост, разделились во мнениях: одни предположили, что нынешняя жена исполнителя не попала в объектив, а другие решили, она не хотела мешать встрече мужа с детьми.Многие фанаты не сомневаются, в отношениях Джанабаевой и Меладзе царит идиллия. На днях супруги летали в Италию и на совместных фото, появившихся в микроблоге артистки, выглядели счастливыми.