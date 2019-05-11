Анастасия Костенко не стесняется надевать одни и те же наряды несколько раз





Анастасия Костенко недавно опубликовала новый пост в Instagram, к которому добавила снимок с маленькой наследницей Миланой. Фанаты заметили и похвалили модель за то, что она не стесняется надевать одни и те же наряды несколько раз, а вот хейтеры тут же решили, что супруга футболиста появилась перед публикой в знакомом многим платье из-за невозможности обновить гардероб.Дело в том, что на новом кадре Анастасия Костенко запечатлена в платье, которое надевала на выписку из роддома. По мнению злопыхателей, Дмитрий Тарасов хоть и зарабатывает приличные гонорары, но всё же является человеком жадным, а потому не спешит баловать мать своего младшего ребёнка новыми красивыми предметами гардероба.