АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ольга Бузова могла обидеться на Егора Крида за равнодушие в Дубае

Известная певица и ведущая Ольга Бузова могла обидеться на Егора Крида за его равнодушие по отношению к ней в Дубае. Такой выводы сделали пользователи Сети, активно следящие за непонятными отношениями коллег по сцене.
Ольга Бузова могла обидеться на Егора Крида за равнодушие в Дубае

Ольга Бузова в последнее время стала активно выкладывать в Instagram ролики с Арамом Арчером и Антоном Богословским, демонстрируя тёплые с ними отношения. Фанаты считают, что певица могла обидеться на Егора Крида за проявленное в ней равнодушие во время нахождения в Дубае, и теперь пытается хоть так задеть его. Несмотря на слухи о возможном романе между звёздами, публика знает, что в ОАЭ экс-представитель Black Star старался выдерживать с ведущей «Дома-2» максимальную дистанцию.
Ольга Бузова могла обидеться на Егора Крида за равнодушие в Дубае

Фолловеры уже решили, что что Ольга Бузова определённо испытывает симпатию к Егору Криду, потому теперь будет всячески пытаться вызвать у него ревность и желание добиваться её.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
iPhone XR 2019 будет доступен в двух
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала
Разработчики тестируют темный режим в
Энергетики готовят новые проекты,
Две новых модификации Suzuki Ertiga
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила
Сестры Вачовски планируют перезапуск
В Курской области в ДТП погибли трое
Особая версия Ford Aspire Blu по цене
Просмотреть все новости