Ольга Бузова могла обидеться на Егора Крида за равнодушие в Дубае





Ольга Бузова в последнее время стала активно выкладывать в Instagram ролики с Арамом Арчером и Антоном Богословским, демонстрируя тёплые с ними отношения. Фанаты считают, что певица могла обидеться на Егора Крида за проявленное в ней равнодушие во время нахождения в Дубае, и теперь пытается хоть так задеть его. Несмотря на слухи о возможном романе между звёздами, публика знает, что в ОАЭ экс-представитель Black Star старался выдерживать с ведущей «Дома-2» максимальную дистанцию.Фолловеры уже решили, что что Ольга Бузова определённо испытывает симпатию к Егору Криду, потому теперь будет всячески пытаться вызвать у него ревность и желание добиваться её.