В Сети появились первые рендеры электрического кроссовера Infiniti A-RT Concept
Пресс-служба бренда Infiniti представила первые рендеры электрического кроссовера. Модель Infiniti A-RT Concept предназначена для длительных путешествий по любым покрытиям, рассказал Вон Чой, являющийся главным дизайнером марки.
Infiniti A-RT ConceptInfiniti A-RT Concept – это новый тип All-Road Tourer. В основе концепта будет использоваться новейшая электрическая платформа. Информации о технических характеристиках автомобиля пока нет, но эксперты полагают, что кроссовер должен иметь запас хода от 700-800 км.
Модель может похвастаться революционным дизайном, проявляющимся в лобовом стекле, чья верхняя часть выпирает дальше нижней. Авто является шоу-каром, который условно относят к 2050 году, однако в компании могут воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями в новых или обновленных марках.
Infiniti A-RT ConceptInfiniti A-RT Concept – это новый тип All-Road Tourer. В основе концепта будет использоваться новейшая электрическая платформа. Информации о технических характеристиках автомобиля пока нет, но эксперты полагают, что кроссовер должен иметь запас хода от 700-800 км.
Модель может похвастаться революционным дизайном, проявляющимся в лобовом стекле, чья верхняя часть выпирает дальше нижней. Авто является шоу-каром, который условно относят к 2050 году, однако в компании могут воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями в новых или обновленных марках.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:08