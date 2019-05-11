Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе сходили на выставку в Венеции
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак вместе с режиссером Константином Богомоловым посетила в Венеции открытие одного из всемирно известных фестивалей - биеннале. Сама знаменитость не публикует снимки с отдыха, однако на странице кинодеятеля в Instagram появилось видео с участием звезды "Дома-2".
Не так давно Константин Богомолов опубликовал в Instagram видео, где телеведущая Ксения Собчак снята со спины, спускаясь по лестнице на фоне живописных пейзажей Италии. Сегодня там в Венеции стартует фестиваль биеннале, на открытии которого знаменитости уже успели побывать.
Снимки с прошедшего мероприятия опубликовало издание Tatler Russia в соцсети Instagram. Совсем недавно Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган объявили о расставании, пара воспитывает маленького сына Платона.
Не так давно Константин Богомолов опубликовал в Instagram видео, где телеведущая Ксения Собчак снята со спины, спускаясь по лестнице на фоне живописных пейзажей Италии. Сегодня там в Венеции стартует фестиваль биеннале, на открытии которого знаменитости уже успели побывать.
Снимки с прошедшего мероприятия опубликовало издание Tatler Russia в соцсети Instagram. Совсем недавно Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган объявили о расставании, пара воспитывает маленького сына Платона.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:40