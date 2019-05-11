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Регина Тодоренко снисходительно относится к авторам негативных комментариев

Регина Тодоренко попросила своих поклонников не обращать внимания на негативные комментарии в ее адрес. Она отметила, что ей жаль тех людей, которые такое пишут.
Регина Тодоренко снисходительно относится к авторам негативных комментариев

Регина Тодоренко сейчас находится на отдыхе в Турции. Она пишет в своем Instagram-аккаунте о том, что ей удалось поменять свой привычный режим дня, и новый распорядок нравится ей больше. Певица отмечает, что теперь встает раньше и успевает сделать больше дел. С утра у звезды находится время почитать комментарии подписчиков.

Супругу Влада Топалова совершенно не смущает тот факт, что среди комментариев встречаются и негативные. Она попросила своих фанатов не вступаться за нее в таких ситуациях, поскольку уверена, что написать такие неприятные вещи могут только глубоко несчастные или невоспитанные люди.

За свою недолгую жизнь знаменитости многое пришлось повидать. Путешествуя она не раз сталкивалась с разными человеческими пороками, несправедливостью, подлостью, алчностью. Это все научило ее снисходительно относиться к тем, кто пишет в соцсетях что-то негативное, чтобы таким образом потешить свое самолюбие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30

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