Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с сестрой Ольгой





На протяжении довольно долгого времени близкие люди Лидии Федосеевой-Шукшиной не могут найти общий язык. Они часто выясняют отношения на различных шоу. Подруга актрисы Мила Андреева в интервью рассказала, что Ольга и Мария Шукшины никогда не испытывали друг к другу теплых чувств и еще с детства конфликтуют. Как сообщила женщина, Мария Шукшина всегда была милой и спокойной, а вот ее сестра отличалась буйным нравом. У многих складывалось впечатление, что Ольга Шукшина завидует своей сестре и поэтому всегда с ней спорит.Также Мила Андреева рассказала, что у дочерей Лидии Федосеевой-Шукшиной не раз дело доходило до драки. Объяснить причину, по которой это произошло, они никогда не могли. Подруга актрисы отметила, что знаменитая мать никогда не делала разделяла дочерей, она помогала и любила всех одинаково.