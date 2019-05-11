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Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с сестрой Ольгой

В недавнем интервью подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной Мила Андреева рассказала о семейной жизни актрисы. Также женщина сообщила, что Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с сестрой Ольгой.
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с сестрой Ольгой

На протяжении довольно долгого времени близкие люди Лидии Федосеевой-Шукшиной не могут найти общий язык. Они часто выясняют отношения на различных шоу. Подруга актрисы Мила Андреева в интервью рассказала, что Ольга и Мария Шукшины никогда не испытывали друг к другу теплых чувств и еще с детства конфликтуют. Как сообщила женщина, Мария Шукшина всегда была милой и спокойной, а вот ее сестра отличалась буйным нравом. У многих складывалось впечатление, что Ольга Шукшина завидует своей сестре и поэтому всегда с ней спорит.
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с сестрой Ольгой

Также Мила Андреева рассказала, что у дочерей Лидии Федосеевой-Шукшиной не раз дело доходило до драки. Объяснить причину, по которой это произошло, они никогда не могли. Подруга актрисы отметила, что знаменитая мать никогда не делала разделяла дочерей, она помогала и любила всех одинаково.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:36

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