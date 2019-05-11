АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики тестируют темный режим в WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Сценарист кинолент о Человеке-пауке Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет

В США ушел из жизни оскароносный сценарист, создавший серию кинопроектов о Человеке пауке, Элвин Сарджент. Знаменитость около месяца назад отметил 92-летие.
Сценарист кинолент о Человеке-пауке Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет

Трагической новостью поделился портал Deadline, ссылаясь на официальное заявление представителей американского сценариста. Сарджент скончался в Сиэтле в силу естественных причин. Знаменитости на момент смерти было 92 года.
Сценарист кинолент о Человеке-пауке Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет

Сарджент появился на свет в Филадельфии штата Пенсильвания в апреле 1927 года. В фильмографии сценариста много интересных работ, среди которых две оскароносные киноленты «Обыкновенные люди» и «Джулия», принесшие ему наибольшую славу. Одними из самых известных работ знаменитости являются полюбившиеся зрителям картины о Человеке-пауке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель назвала зрительниц
В Воронеже в ДТП с иномаркой и
Мария Шукшина всю жизнь конфликтует с
Ольга Бузова надела дешёвые серьги с
Ученые: Депрессия и постоянный стресс
Анастасия Костенко не стесняется
Российские дипломаты не попали в
Ольга Бузова могла обидеться на Егора
В Сети появились первые рендеры
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева
Ученые стоят на пороге открытия нового
Конфликт сестёр Бузовых могли
Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Испанский телеканал случайно
Ольга Бузова и Егор Крид в одно время
Сценарист кинолент о Человеке-пауке
Диетологи назвали самые вредные
Компания Evolve представила гонку BMW
«Цвет настроения – солнечный!»: Алена
В Самаре Ольгу Бузову встретили теплым
iPhone XR 2019 будет доступен в двух
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала
Разработчики тестируют темный режим в
Энергетики готовят новые проекты,
Две новых модификации Suzuki Ertiga
«Пуговка» Екатерина Старшова удивила
Сестры Вачовски планируют перезапуск
В Курской области в ДТП погибли трое
Особая версия Ford Aspire Blu по цене
Просмотреть все новости