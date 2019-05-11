Сценарист кинолент о Человеке-пауке Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет





Трагической новостью поделился портал Deadline, ссылаясь на официальное заявление представителей американского сценариста. Сарджент скончался в Сиэтле в силу естественных причин. Знаменитости на момент смерти было 92 года.Сарджент появился на свет в Филадельфии штата Пенсильвания в апреле 1927 года. В фильмографии сценариста много интересных работ, среди которых две оскароносные киноленты «Обыкновенные люди» и «Джулия», принесшие ему наибольшую славу. Одними из самых известных работ знаменитости являются полюбившиеся зрителям картины о Человеке-пауке.