Сценарист кинолент о Человеке-пауке Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет
В США ушел из жизни оскароносный сценарист, создавший серию кинопроектов о Человеке пауке, Элвин Сарджент. Знаменитость около месяца назад отметил 92-летие.
Трагической новостью поделился портал Deadline, ссылаясь на официальное заявление представителей американского сценариста. Сарджент скончался в Сиэтле в силу естественных причин. Знаменитости на момент смерти было 92 года.
Сарджент появился на свет в Филадельфии штата Пенсильвания в апреле 1927 года. В фильмографии сценариста много интересных работ, среди которых две оскароносные киноленты «Обыкновенные люди» и «Джулия», принесшие ему наибольшую славу. Одними из самых известных работ знаменитости являются полюбившиеся зрителям картины о Человеке-пауке.
Трагической новостью поделился портал Deadline, ссылаясь на официальное заявление представителей американского сценариста. Сарджент скончался в Сиэтле в силу естественных причин. Знаменитости на момент смерти было 92 года.
Сарджент появился на свет в Филадельфии штата Пенсильвания в апреле 1927 года. В фильмографии сценариста много интересных работ, среди которых две оскароносные киноленты «Обыкновенные люди» и «Джулия», принесшие ему наибольшую славу. Одними из самых известных работ знаменитости являются полюбившиеся зрителям картины о Человеке-пауке.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:20