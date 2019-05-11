Ученые стоят на пороге открытия нового вида топлива на основе метанотрофных бактерий





Медь катализирует превращение метана в метанол в искусственно созданных материалах. То, что этот процесс удалось провести на монокопирующей площадке - это серьезный шаг вперед в понимании способа выработки этого вещества бактериями.Это исследование может положить начало разработке нового вида добычи топлива. Ученые могли бы создать катализаторы, которые будут превращать метан в метанол. Последний может использоваться как топливо для автомобилей, добычи электричества или других нужд, а процесс добычи его будет простым, что существенно снижает его стоимость. Современная добыча метанола происходит при создании большого давления и высоких температур, а бактерии не требуют создания специальной среды для своей работы.