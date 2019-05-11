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Ученые стоят на пороге открытия нового вида топлива на основе метанотрофных бактерий

Ученые обнаружили, что метанотрофные бактерии превращают метан в метанол в местах, где содержится только один ион меди. Они полагают, что эти исследования станут фундаментом для создания нового вида топлива.
Ученые стоят на пороге открытия нового вида топлива на основе метанотрофных бактерий

Медь катализирует превращение метана в метанол в искусственно созданных материалах. То, что этот процесс удалось провести на монокопирующей площадке - это серьезный шаг вперед в понимании способа выработки этого вещества бактериями.

Это исследование может положить начало разработке нового вида добычи топлива. Ученые могли бы создать катализаторы, которые будут превращать метан в метанол. Последний может использоваться как топливо для автомобилей, добычи электричества или других нужд, а процесс добычи его будет простым, что существенно снижает его стоимость. Современная добыча метанола происходит при создании большого давления и высоких температур, а бактерии не требуют создания специальной среды для своей работы.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:58

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