Ученые стоят на пороге открытия нового вида топлива на основе метанотрофных бактерий
Ученые обнаружили, что метанотрофные бактерии превращают метан в метанол в местах, где содержится только один ион меди. Они полагают, что эти исследования станут фундаментом для создания нового вида топлива.
Медь катализирует превращение метана в метанол в искусственно созданных материалах. То, что этот процесс удалось провести на монокопирующей площадке - это серьезный шаг вперед в понимании способа выработки этого вещества бактериями.
Это исследование может положить начало разработке нового вида добычи топлива. Ученые могли бы создать катализаторы, которые будут превращать метан в метанол. Последний может использоваться как топливо для автомобилей, добычи электричества или других нужд, а процесс добычи его будет простым, что существенно снижает его стоимость. Современная добыча метанола происходит при создании большого давления и высоких температур, а бактерии не требуют создания специальной среды для своей работы.
Медь катализирует превращение метана в метанол в искусственно созданных материалах. То, что этот процесс удалось провести на монокопирующей площадке - это серьезный шаг вперед в понимании способа выработки этого вещества бактериями.
Это исследование может положить начало разработке нового вида добычи топлива. Ученые могли бы создать катализаторы, которые будут превращать метан в метанол. Последний может использоваться как топливо для автомобилей, добычи электричества или других нужд, а процесс добычи его будет простым, что существенно снижает его стоимость. Современная добыча метанола происходит при создании большого давления и высоких температур, а бактерии не требуют создания специальной среды для своей работы.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:58