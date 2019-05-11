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Испанский телеканал случайно «усомнился» в отцовстве принца Гарри

Испанский канал, освещая новость о рождении сына Меган Маркл, «усомнился» в отцовстве принца Гарри. Причиной тому стала случайная опечатка в имени наследника королевского престола, державшего на руках своего первенца.
Испанский телеканал случайно «усомнился» в отцовстве принца Гарри

Данную ошибку допустили авторы испанской развлекательной телепрограммы Cuentamelo Ya! («Расскажи мне сейчас!»), представляя снимок герцога и герцогини Сассекских с младенцем. Один из пользователей Twitter заметил «опечатку», где значилось, что рядом с Меган Маркл стоит Гарри Стайлс, экс-фронтмен группы One Direction, хотя на снимке был запечатлен принц Гарри.

Случайная ошибка телеканала рассмешила интернет-пользователей, удивившихся невнимательности авторов шоу. В Сети появилось немало шуток об отцовстве герцога Сассекского и о «не том Гарри» с Арчи Харрисоном Маунтбеттен-Виндзором на руках.



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:35

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