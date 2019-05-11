Диана Гурцкая примеряла молодежный наряд
На странице Дианы Гурцкой в Instagram появились новые фотографии. Исполнительница продемонстрировала подписчикам свое решение кардинально изменить имидж, примеряв молодежный наряд.
Для своих поклонников Диана Гурцкая в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько фотографий из аэропорта в Симферополе. На снимках знаменитость запечатлена в черной кожаной курточке, платье в пол с ярким принтом и кроссовках, украшенных крупными камнями. Образ певицы дополнила кепка, черная сумка и солнцезащитные очки. В комментарии к своему посту Диана Гурцкая написала, что она постоянно находится в дороге.
Подписчиков удивила такая перемена в имидже знаменитости, ведь ранее она предпочитала классические костюмы и платья. При этом фанаты сошлись во мнении, что новый образ очень подходит исполнительнице. Поклонники оставили свои комплименты и отметки "Мне нравится".
Для своих поклонников Диана Гурцкая в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько фотографий из аэропорта в Симферополе. На снимках знаменитость запечатлена в черной кожаной курточке, платье в пол с ярким принтом и кроссовках, украшенных крупными камнями. Образ певицы дополнила кепка, черная сумка и солнцезащитные очки. В комментарии к своему посту Диана Гурцкая написала, что она постоянно находится в дороге.
Подписчиков удивила такая перемена в имидже знаменитости, ведь ранее она предпочитала классические костюмы и платья. При этом фанаты сошлись во мнении, что новый образ очень подходит исполнительнице. Поклонники оставили свои комплименты и отметки "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:48