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Компания Evolve представила гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10. В Сети появилось видео гонок двух немецких автомобилей.
Компания Evolve представила гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Модель M5, построенная брендом BMW, оснащена высокопродуктивным 4,4-литровым двигателем V8. Машина с приводом на два колеса показывает огромную мощность – 710 л. с. Технические особенности силовой установки модернизированного авто C7 RS6 Avant неизвестны. Эксперты полагают, что транспортное средство, представленное на видео, благодаря системе полного привода Quattro Audi способно обходить некоторые более легкие суперкары.

Как видно на ролике, автомобиль C7 RS6 Avant с первых секунд вырывается вперед. Однако модель BMW M5 F10 вскоре догоняет соперника, обходит его и выигрывает гонку.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:08

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