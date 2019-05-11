В Курской области в ДТП погибли трое мужчин





Инцидент имел место в Щигровском районе около населенного пункта Крутое на трассе «Щигры - Курск». В автомобиле Volkswagen Passat, которым управлял 36-летний мужчина, находились двое пассажиров. Во время движения авто врезалось в дерево, в результате чего все люди в машине погибли от полученных травм.Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Личности погибших пока не установлены.