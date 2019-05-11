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В Курской области в ДТП погибли трое мужчин

В Курской области в ДТП погибли трое мужчин, ехавших в легковом авто. Машина во время движения врезалась в дерево, сообщают местные издания.
В Курской области в ДТП погибли трое мужчин

Инцидент имел место в Щигровском районе около населенного пункта Крутое на трассе «Щигры - Курск». В автомобиле Volkswagen Passat, которым управлял 36-летний мужчина, находились двое пассажиров. Во время движения авто врезалось в дерево, в результате чего все люди в машине погибли от полученных травм.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Личности погибших пока не установлены.



 
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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:41

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